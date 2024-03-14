İDOB Solistleri Viyana Okulu Konseri'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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İDOB Solistleri Viyana Okulu Konseri'nde Sahne Aldı

İDOB Solistleri Viyana Okulu Konseri\'nde Sahne Aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistleri, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen 'Viyana Okulu Konseri'nde performans sergiledi. Konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ve Franz Joseph Haydn gibi Viyana Okulu temsilcilerinin eserleri seslendirildi. 'Saraydan Kız Kaçırma', 'Sihirli Flüt', 'Figaro'nun Düğünü' ve 'Fidelio' gibi unutulmaz opera eserlerinden aryalar da yorumlandı. Konserde Ceren Aydın, Serkan Bodur, Yoel Keşap, Alp Köksal, Erdem Sakarya, Ceren Şahin, E. Tuğba Tekışık, Umut Tingür ve Anıl Önder solist olarak yer aldı, Aslıhan Korkmaz ise piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

14.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistleri, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde "Viyana Okulu Konseri"nde sahne aldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yaşadıkları dönemde birçok yeniliğe ışık tutan ve Viyana Okulu temsilcileri olarak nitelenen sanatçılar Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) ve Franz Joseph Haydn (1732-1809) eserleri konserde seslendirildi.

Konserde "Saraydan Kız Kaçırma", "Sihirli Flüt", "Figaro'nun Düğünü" ve "Fidelio"nun da aralarında bulunduğu unutulmaz opera eserlerinden aryalar yorumlandı.

Ceren Aydın, Serkan Bodur, Yoel Keşap, Alp Köksal, Erdem Sakarya, Ceren Şahin, E. Tuğba Tekışık, Umut Tingür ve Anıl Önder'in solist olarak çıktığı konserde, Aslıhan Korkmaz piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İDOB Solistleri Viyana Okulu Konseri'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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