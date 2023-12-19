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İDOB'un Fındıkkıran Balesi AKM'de prömiyer yapacak - Son Dakika
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İDOB'un Fındıkkıran Balesi AKM'de prömiyer yapacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Fındıkkıran balesini Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Eser, 27 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İDOB\'un Fındıkkıran Balesi AKM\'de prömiyer yapacak
19.12.2023 - 16:51,
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyacağı "Fındıkkıran" balesinin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1891'de bestelediği eser, 27 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eser, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu ediyor. Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın 1816'da yazdığı "Fındıkkıran ve Fareler Kralı'" adlı öyküsünü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımladı.

Bu öykü üzerine Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'nın hazırladığı detaylı libretto üzerine "Fındıkkıran" balesini besteledi ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892'de gerçekleştirildi.

İDOB'un sezon boyunca sahneleyeceği eserin koreografisi Mehmet Balkan'a ait.

İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koydu.???????

Eserde Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Kocabaşoğlu, Batur Büklü, Çağatay Özmen, Yılmaz Berkay Günay, Gizem Tuncay, Julia Hartmann, Nuri Arkan, Oliver Spence, Alkış Peker, Alper Akalın, Ayşe Kıran, Özlem Özgen Ovacıklı, Tülay Yalçınkaya, Beyhan Başar, Nilay Özaydın, Özerk Tozkoparan, Cem İndere, Zeynep Güçoğlu, Elifsu Pamukçu, Buket Polat, Can Bezirganoğlu, Berkay Topçuoğlu, Cenk Tan Karayel,Yılmaz Berkay Günay, Arda Erkara, Egemen Kement ve Ali Türkkan dönüşümlü olarak rol alacak.

Dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Taner Aydın, video prodüksiyonunu ise Ahmet Şeren üstleniyor.

Kaynak: AA
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