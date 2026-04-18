İDOB'un 'Momentum' Bale Prömiyeri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 4 farklı neoklasik ve modern bale koreografisinden oluşan "Momentum"un dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulan yapımda, "Unison", "Interwoven", "Kurgu" ve "Köçekçe: Bir Rapsodi" adlı koreografiler ilk kez seyirciye sunuldu.

"Unison" Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'in müziğiyle, "Interwoven" Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak'ın müziğiyle, "Kurgu" Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ve Antonio Vivaldi ile Johann Sebastian Bach'ın müzikleriyle, "Köçekçe: Bir Rapsodi" ise Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziğiyle hazırlandı.

Eserlerin kostüm tasarımlarına Gizem Betil, ışık tasarımlarına ise Bersan Baş imza attı.

"Momentum", yarın, 24 ve 27 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.