Fenerbahçe\'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE LİDERLİK İSTİYOR

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, bu akşam kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:14:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.