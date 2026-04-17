"Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Afyonkarahisar’da bir markette yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre bir kadın, üç arkadaşıyla birlikte eşinin kendisini aldattığını düşündüğü kadını hedef aldı.

MARKETTE SALDIRIYA UĞRADI

Kadın, arkadaşlarıyla birlikte markette karşılaştığı kişiye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında darp edilen kadının, olayla hiçbir ilgisinin olmadığı sonradan anlaşıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırı anı net şekilde yer aldı.