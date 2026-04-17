Afyonkarahisar’da bir markette yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre bir kadın, üç arkadaşıyla birlikte eşinin kendisini aldattığını düşündüğü kadını hedef aldı.
Kadın, arkadaşlarıyla birlikte markette karşılaştığı kişiye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında darp edilen kadının, olayla hiçbir ilgisinin olmadığı sonradan anlaşıldı.
Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırı anı net şekilde yer aldı.
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
