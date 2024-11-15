İDOB'un 'Piccole Danze' Balesi Kadıköy'de - Son Dakika
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İDOB'un 'Piccole Danze' Balesi Kadıköy'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Piccole Danze' ile 18, 19 ve 25 Kasım'da sanatı buluşturuyor.

15.11.2024 17:47
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) "Piccole Danze" balesi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 18, 19 ve 25 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, programda, Çetin Işıközlü'nün müziği ve Deniz Özaydın'ın koreografisi ile "Alaz ile Cemre", Uğur Seyrek'in koreografisi ve Frederic Chopin'in müziği ile "Kurban", Berk Sarıbay'ın koreografisi ve Akın Sevgör'ün müziği ile "Minval", Armağan Davran- Volkan Ersoy'un koreografisi ve Arturo Marquez'in müziği ile "Danzon" sanatseverlerle buluşacak.

Mehmet Dülger'in librettosunu yazdığı "Alaz ile Cemre"de İhtiyar Bey'in tek oğlu Alaz'ın kazandığı zafer kutlanırken, bilge Şaman'ın baktığı fal sonrası delikanlının Issık Gölü'nde kader avına çıkışı ve sırtından vurduğu alageyiğin güzeller güzeli Cemre'ye dönüşmesi ama gölün onlara mezar olması anlatılıyor.

"Kurban" balesi kadın erkek ilişkilerini irdelerken, "Minval" de insan ilişkilerindeki varoluşsal nedeni sorguluyor. Kadın erkek ilişkilerini beden diliyle anlatan "Danzon" ise ilişkilerdeki zıtlıkları siyah ve kırmızı olarak sembolize ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İDOB'un 'Piccole Danze' Balesi Kadıköy'de - Son Dakika

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