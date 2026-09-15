İdris Şahin: Bankalar kâr rekoru kırarken esnaf yüzde 50 faizle boğuşuyor

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, BDDK'nın ilk yedi aylık verilerinin iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösterdiğini belirterek "Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kar payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50'ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor. Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilk yedi aylık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"BDDK'nın ilk yedi aylık verileri, iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kar payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50'ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor. Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor. Sanayici yeni yatırımın hesabını yapamıyor, mevcut üretimi nasıl sürdüreceğini düşünüyor. Yüzde 49'a dayanan ticari kredi faizinde 1 milyon liralık işletme sermayesinin yıllık faiz yükü neredeyse yarım milyon liraya ulaşıyor. Bu şartlarda üreticiden yatırım, esnaftan büyüme, sanayiciden istihdam beklemek gerçeklerden kopmaktır. Ekonomiyi yıllarca yanlış kararlarla bu hale getiren sizsiniz. Şimdi o yanlışların bedelini de üretene, çalışana, esnafa ve vatandaşa ödetiyorsunuz. İnsanları eski borcunu yeni borçla kapatmaya mahküm edip sonra buna 'dengelenme' diyemezsiniz. Taşıma suyla değirmen dönmez."