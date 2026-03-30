İdris Şahin: İsraf Mutfakta Başlar, Bütçede Devleşir

30.03.2026 21:08
DEVA Partisi'nden İdris Şahin, israfla mücadelenin yalnızca mutfakta değil, bütçede de olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in bu yılki 'Gıda İsrafı' temasını çok kıymetli buluyoruz; ancak israfın her türlüsüyle mücadele bir bütündür. Lokmayı hesap ederken milyarları savuramazsınız. İsraf mutfakta başlar ama bütçede devleşir. Millete sofrasındaki ekmeği korumayı öğütleyenlerin, kamu kaynaklarındaki plansızlığı görmezden gelmesi kabul edilemez. İktidar şayet israfla mücadelede samimiyse, bu bilinci sadece vatandaşın mutfağında değil, devletin bütçe disiplininde de göstermelidir" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, israf tartışmasının kamu bütçesi boyutuna da dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in bu yılki "Gıda İsrafı" teması ile Türkiye'deki kamu harcamaları arasındaki çelişkiyi vurgulayan Şahin; vatandaşa tasarruf öğütleyenlerin, devletin kaynaklarını şeffaflıktan uzak kullanmasının en büyük israf kalemi olduğunu belirtti.

"İsraf mutfakta başlar ama bütçede devleşir"

İsrafın yalnızca bireysel alışkanlıklarla sınırlı tutulmasının kamu yönetimindeki sorumluluğu gölgelediğini ifade eden Şahin, "Birleşmiş Milletler'in bu yılki 'Gıda İsrafı' temasını çok kıymetli buluyoruz; ancak israfın her türlüsüyle mücadele bir bütündür. Lokmayı hesap ederken milyarları savuramazsınız. İsraf mutfakta başlar ama bütçede devleşir. Millete sofrasındaki ekmeği korumayı öğütleyenlerin, kamu kaynaklarındaki plansızlığı görmezden gelmesi kabul edilemez. İktidar şayet israfla mücadelede samimiyse, bu bilinci sadece vatandaşın mutfağında değil, devletin bütçe disiplininde de göstermelidir" vurgusunu yaptı.

"Tasarruf iradesi uygulamada tartışmalı hale gelmiştir"

Tasarruf genelgelerinin uygulamada yetersiz olduğunu ifade eden Şahin, "2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile temsil ve ağırlama gibi kalemlerde kısıtlama vadedilirken, 2026 yılı bütçe rakamları bu iradenin uygulamada tartışmalı hale geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanlığına ayrılan 21 milyar 286 milyon liralık toplam ödeneğin, mal ve hizmet alım giderleriyle birlikte günlük yaklaşık 58,32 milyon liralık bir harcama temposuna denk gelmesi, millete kemer sıkmayı tavsiye edenlerin kamu harcamalarında aynı hassasiyeti göstermediğini ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.

"Daha fazla şeffaflık ve denetim ihtiyacı kaçınılmazdır"

Kamu İhale Kurumu'nun verileri üzerinden doğrudan temin hacmine dikkat çeken Şahin, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Doğrudan temin yoluyla yapılan kamu alımlarının 2024'te 250 milyar lira seviyesinden 2025'te 305 milyar liraya yükselmesi, daha fazla şeffaflık ve denetim ihtiyacı doğuran alımların arttığını göstermektedir. İsraf sadece çöpe atılan gıda değildir; israf, kamu kaynağının daha fazla denetim ve şeffaflık ihtiyacı doğuran yöntemlerle kullanılmasıdır. 30 Mart'ta asıl ihtiyacımız olan; sadece afişlerdeki çevre duyarlılığı değil, kamu yönetiminde 'Sıfır İsraf' ve gerçek bir hesap verebilirlik ahlakıdır."

Kaynak: ANKA

