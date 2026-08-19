İdris Şahin: Tasarruf Faizden Başlar! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İdris Şahin: Tasarruf Faizden Başlar!

İdris Şahin: Tasarruf Faizden Başlar!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi'nden İdris Şahin, Temmuz 2026'daki 326 milyar lira faiz ödemesini eleştirerek, tasarrufun adresinin vatandaştan değil, faizden başlaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Temmuz 2026 bütçe verileri üzerinden iktidarın tasarruf politikasını eleştirerek, yalnızca temmuz ayında 326 milyar 764 milyon lira faiz ödemesi yapıldığını belirtti. Şahin, "2026 yılının tamamında çiftçiye ayrılan tarımsal destek ödeneği 168 milyar lira. Yani bir ayda faize, çiftçiye bir yılda ayırdığınız paranın neredeyse iki katını ödemişsiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Bütçe Gerçekleşmeleri verilerini değerlendiren Şahin, vatandaştan sürekli tasarruf ve fedakarlık istendiğini, faiz giderlerindeki artışın görmezden gelindiğini belirtti.

İktidarın aylardır tasarrufu anlattığını, emeklinin maaşı gündeme geldiğinde, "bütçe imkanları" dendiğini ifade eden İdris Şahin, şunları kaydetti:

"Çiftçinin desteği konuşuluyor, kaynak hesabı yapılıyor. Memura biraz daha sabır tavsiye ediliyor. Temmuz ayı bütçe rakamlarına bakınca insan ister istemez tasarrufun adresinin neden hep vatandaşın kapısı olduğunu soruyor. Sadece temmuz ayında faize 326 milyar 764 milyon lira ödenmiş. Geçen yılın aynı ayına göre faiz gideri yüzde 142,8 artarken vergi gelirlerindeki artış yüzde 30'da kalmış. 2026 yılının tamamında çiftçiye ayrılan tarımsal destek ödeneği ise 168 milyar lira. Yani bir ayda faize, çiftçiye bir yılda ayırdığınız paranın neredeyse iki katını ödemişsiniz. Mazotu pahalı, gübresi pahalı, elektriği pahalı olan üretici destek istediğinde hesap makinesini elinize alıyorsunuz. Faizin ödeme günü geldiğinde o hesap makinesi ortadan kayboluyor. Tasarrufun adresi şaşmış. Milletin cebini buluyorsunuz ama faizin kapısının önünden geçip gidiyorsunuz.

"BAKANLIĞIN KENDİ RAKAMLARI BÜTÇENİN NEREDEN YARA ALDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERİYOR"

Üstelik bu yalnızca temmuz ayına ait bir tablo da değil. Yılın ilk yedi ayında faiz ödemeleri 1 trilyon 791 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bütçe, faiz giderleri hariç tutulduğunda 470 milyar lira fazla veriyor. Faiz ödemeleri eklendiğinde ise 1 trilyon 321 milyar lira açık ortaya çıkıyor. Burada bizim ayrıca bir yorum yapmamıza bile gerek yok. Hazine ve Maliye Bakanlığının kendi rakamları bütçenin nereden yara aldığını açıkça gösteriyor. Faizi çıkardığınızda fazla veren bütçeyi, faiz faturası 1,3 trilyon lira açığa sürüklüyor. Bütçenin üzerindeki asıl yükü görmek için bu rakamlara bakmak yeterli."

"İSRAFI KESİN, MİLLETİN BİR KURUŞUNU DAHİ HEBA ETMEYİN"

Kimsenin kamuda tasarrufa karşı olmadığını belirten Şahin, "İsrafı kesin, gereksiz harcamaları durdurun, milletin bir kuruşunu dahi heba etmeyin. Ama bunun faturasını sürekli dar gelirliye çıkaramazsınız. Emeklinin maaşını konuşurken bütçe hesabı yapan, çiftçinin desteğini kuruş kuruş hesaplayan bir anlayış, faiz giderindeki yüzde 143'e yakın artışı görmezden gelemez. İnsanlardan daha fazla fedakarlık istemeden önce dönüp kendi bütçe tercihlerinizin hesabını vermelisiniz. Milletin sofrasına kadar gelen tasarruf anlayışı, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor. Tasarrufun adresini düzeltin. Milletin cebine kadar gidip faizin kapısında geri dönmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Şahin: Tasarruf Faizden Başlar! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı Gaziantep'te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Galatasaray’la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı Büyük buluşma gerçekleşti Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 18:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: İdris Şahin: Tasarruf Faizden Başlar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.