İDÜ'de Zimmet Suçu Suç Duyurusu

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ), "zimmet" suçu işledikleri gerekçesiyle iki çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İki personelin görevleri sırasında usulsüzlük yaptıklarının tespit edildiği ve bunlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iki personel halihazırda ağır ceza mahkemesinde zimmet suçu kapsamında yargılanmaktadır. Bu kişilerden biri Eğitim-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı, diğeri ise aynı sendikanın üniversite temsilcisidir. Bu adli süreci etkileme gayesi taşıdığı değerlendirilen bazı açıklamalarda bulunulmuş, özellikle Eğitim-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı tarafından üniversite yönetimini hedef alan gerçek dışı, iftira niteliğinde beyanlar, basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Üniversitemiz, söz konusu beyanlara karşı gerekli hukuki haklarını kullanmaktadır."