İETT'den Ek Sefer ve Araç Artışı - Son Dakika
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İETT'den Ek Sefer ve Araç Artışı

14.06.2026 18:13
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İETT, M11 hattı kapalıyken hizmeti artırmak için 11 araç ve 116 ek sefer uygulayacak.

(İSTANBUL) - İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren İETT, M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattına günlük ek 11 araç ve 116 ek sefer sağlayacak.

İETT, 14-18 Haziran 2026 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacağı açıklanan M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattında İstanbulluların mağduriyetini azaltabilmek için ek seferler planlandı.

İETT HATLARINDA GÖREV YAPAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 62 ARTIRILDI

H-2/ Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı,  336M/ Mecidiyeköy – Arnavutköy, 48/ Mecidiyeköy – Göktürk, 48L/ 4. Levent Metro – Göktürk, 48KA/ Kemerburgaz – Arnavutköy hatlarında görev yapan otobüs sayısı yüzde 62 oranında artırıldı. Bu hatlardaki araç sayısı 18'den 29'a çıkartılırken, günlük sefer sayısı da 206'dan 322 sefere çıkartıldı.

TOPLAM 60 OTOBÜS İLE GÜNLÜK 741 SEFER PLANLANDI

İETT, otobüs ve sefer sayısında artış planlanan hatlara ek olarak, M11 metrosunun kapalı olacağı dönemde bu bölgelere temas eden diğer hatlarda da tam kapasite ile görev yapılacak.

48P/ Kemerburgaz – Akpınar Köyü, 50G/ Göktürk – Taksim, TM4/ Göktürk – Alibeyköy, 48K/ Kemerburgaz – Ağaçlı Köyü, H3/ Halkalı Marmaray – İstanbul Havalimanı, H1/ Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı, 50Z/ Alibeyköy – Zincirlikuyu hatları ile birlikte toplam 60 otobüs ile günlük 741 sefer ile hizmet verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT'den Ek Sefer ve Araç Artışı - Son Dakika

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