İETT, Kapalı Durak Sayısını Yüzde 45 Artırdı - Son Dakika
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İETT, Kapalı Durak Sayısını Yüzde 45 Artırdı

İstanbul'da toplu ulaşım konforunu artırmak amacıyla İETT, kapalı durak sayısını 4 bin 969'dan 7 bin 212'ye çıkararak, yolcuların iklim şartlarından etkilenmelerini azaltmayı hedefliyor.

08.02.2025 13:53  Güncelleme: 18:26
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(İSTANBUL)- Dünyanın en büyük ikinci toplu ulaşım kurumu olan İETT, İstanbulluların duraklardaki konforunu artırabilmek amacıyla kent genelindeki kapalı durak sayısını yüzde 45 oranında artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasına göre, İBB'nin bağlı kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü, otobüs ve metrobüs filosu ve garajları için yatırımlarını hızla artırırken, hem çevre sağlığı hem de ulaşımın her aşamasındaki konforu artırabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, özellikle yağışlı dönemler ve sıcak yaz günlerinde yolcuların duraklarda iklim şartlarından minimum düzeyde etkilenmeleri için kapalı durak sayısını artırıyor. Yapılan çalışmalar ile 2019 yılında 4 bin 969 olan kapalı durak sayısı yüzde 45 oranında artırılarak 7 bin 212 adede ulaştırıldı. Böylece, İstanbulluların toplu ulaşım konforu, otobüs dışında da artırılmış oldu. Kapalı durak sayısı 2010-2019 döneminde ise yüzde 12 oranında artırılmıştı. İETT, kent merkezindeki tüm durakları kapalı ve akıllı duraklarla yenilemeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT, Kapalı Durak Sayısını Yüzde 45 Artırdı - Son Dakika

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