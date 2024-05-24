İETT Sultangazi Garajı Hizmete Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'nin Sultangazi Garajı hizmet vermeye başladı.

Garajdaki açılış programında bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımın kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Bu sorunun, doğru, akılcı ve sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla çözüme kavuşturulabileceğini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 5 yılda bu konuda çok kıymetli adımlar attık. Ama İstanbul'un bu konuda atılacak çok adımı olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan hizmetlerimiz, projelerimiz, temel atma ve açılış törenlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Attığımız tüm bu olumlu adımlar zaman ilerledikçe çok daha etkin bir biçimde hayatımıza pozitif şekilde yansıyacak."

Kentte bir bilet fiyatının ulaşım maliyetinin yüzde 30'unu karşıladığını dile getiren İmamoğlu, İBB olarak, ulaşımı ayda 2 milyar liranın üzerinde sübvanse ettiklerini kaydetti.

İmamoğlu, "Göreceksiniz; önümüzdeki dönemde de İstanbul'da hem otobüs taşımacılığı noktasında hem metroların yeni imalatlarıyla ve aynı zamanda diğer ulaşım faaliyetlerimizle iyileştirilen bir süreci ve dönemi bütün İstanbul'a yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet de açılışı yapılan Sultangazi Garajı'nın 64 dönüm alana sahip olduğunu ve 400 otobüsün parklanmasına olanak sağladığını söyledi.

Garajın 180 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Demet, "Garajda 4 bin 590 metrekare kapalı alanda, 8 otobüsün aynı anda bakım, onarım hizmeti alabilmesini sağlayan servis alanı, kaporta birimi, boya ünitesi, 3 otobüsün aynı anda yıkanmasını sağlayan yıkama ünitesi ve akaryakıt istasyonu gibi bir dizi birimler yer alıyor." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışı yaptı.