If Wedding Fashion İzmir\'de Moda Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor

(İZMİR) - IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, ticari buluşmaların yanı sıra yeni sezon koleksiyonlarının sergilendiği görkemli defilelerle İzmir'i moda dünyasının odağına taşıyor. Ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileler, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, yeni sezon koleksiyonlarının sergilendiği defileleriyle kenti moda dünyasının merkezine taşıyor. Fuarda; Türkiye'nin 11 şehrinden ve sekiz ülkeden gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarından 203 katılımcı yer alıyor. Fuar süresince gerçekleştirilen defileler ise sektörün yeni sezon trendlerini gözler önüne seriyor. Fuarın ikinci gününde de özel olarak oluşturulan defile alanında düzenlenen defileler, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları; estetik, zarafet ve yenilikçi tasarım anlayışıyla podyuma taşındı.

Ünlü mankenler podyumda

Tasarımcı Erkan Yılmaz'ın imzasını taşıyan World of the Fashion karma defilesi Türkiye'nin ünlü mankenlerini aynı podyumda buluşturdu. Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Wilma Elles, Ivana Sert, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Özlem Yıldız gibi isimlerin ve Rönesans Model Ajans mankenlerinin yer aldığı defilenin koreografisini ise Akif Örük yaptı. Erkan Yılmaz, bu kadar ünlü ismi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Böyle bir fuarı düzenledikleri, bize sağladıkları bu imkanlar için İZFAŞ'a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Elles fuara oğluyla geldi

Defile sonunda verdikleri röportajda; podyumda rekabetten uzak, dayanışma ve ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirten modeller, IF Wedding Fashion İzmir podyumunda bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Öte yandan, ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles, fuara minik oğlu Leon Mirza ile katıldı. Defile sonrasında kuliste uyuyan bebeğiyle ilgilenen Elles, podyumda sergilediği performansla da izleyicilerin beğenisini kazandı.

6 markanın defilesi büyük ilgi gördü

Günün ikinci defilesi Elegance Fashion Show ise Serkan ve Gökhan Duman koreografisinde gerçekleştirildi. Altı markanın yer aldığı defilede, toplam 62 parçadan oluşan gelinlik ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Dans gösterileriyle zenginleştirilen defilenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, Ivana Sert, Ece Gürsel ve Wilma Elles'le birlikte podyuma çıktı. Tanınmış markaların yeni sezon tasarımlarının sergilendiği defile, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Oğuz: Dünya fuarları arasında özel bir fuar

Wedding Style tarafından Duman Ajans organizasyonu ile Serkan ve Gökhan Duman'ın koreografisinde düzenlenen karma defilede, 15 firmanın hazırladığı 75 parçadan oluşan gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Wedding Style Dergisi'nin yayıncısı Nalan Oğuz, IF Wedding Fashion İzmir'in uluslararası niteliğiyle dünya fuarları arasında özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, çok sayıda markanın aynı podyumda buluşmasının sektör açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu ifade etti. Oğuz, fuarın sektörü bir araya getiren güçlü yapısının, markaların hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen alıcılarla doğrudan temas kurmasına olanak sağladığını söyledi.