İFSAK Kısa Film Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

03.03.2026 16:23
32. İFSAK Kısa Film Festivali, 9-15 Mart tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali 9 Mart'ta başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre festival, sinemanın güncel tartışmalarına alan açan programıyla izleyici karşısına çıkacak.

Gösterim ve etkinlikler, İFSAK Salonu, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulcherie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festivalin "Ulusal" bölümü, yarışmada ön elemeyi geçen yapımlardan oluşacak. "Belgesel", "Canlandırma", "Deneysel" ve "Kurmaca" kategorilerinde başvuru yapan 391 film arasından seçilen 36 yapım festival programında yer alacak.

Yarışma dışı "Uluslararası Seçki", kadın emeği ve görünmeyen emek temalarına odaklanarak çağdaş sinemanın öne çıkan tartışma alanlarına dikkati çekecek.

Türkiye prömiyerini yapacak yapımların ve özel seçkinin yanı sıra festivalde Macaristan, Avusturya, Fransa ve Yunanistan'dan özel kısa film seçkileri de sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler ve masterclasslar da sinemacılarla izleyicileri festivalde bir araya getirecek.

Türkiye'den ve yurt dışından konuk yönetmenler, söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

Festival, 15 Mart'ta İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül alan filmlerin gösterimleriyle sona erecek.

Kaynak: AA

