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IGAD, Etiyopya ve Somali İlişkilerinden Endişe Duyuyor - Son Dakika
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IGAD, Etiyopya ve Somali İlişkilerinden Endişe Duyuyor

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya ve Somali ilişkilerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyduğunu açıkladı. IGAD Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu, Etiyopya'nın Somaliland ile liman ve denize erişim anlaşması yapmasının ardından bozulan ilişkileri takip ettiklerini belirtti. Gebeyehu, IGAD liderlerini, iki ülke arasındaki durumun barışçıl ve dostça çözümüne katkıda bulunmak için işbirliği yapmaya çağırdı.

IGAD, Etiyopya ve Somali İlişkilerinden Endişe Duyuyor
03.01.2024 - 14:33,
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Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya ve Somali ilişkilerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyduğunu açıkladı.

IGAD Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile liman ve denize erişim anlaşması yapmasının ardından bozulan Etiyopya ve Somali ilişkilerini takip etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Gebeyehu, Etiyopya-Somali ilişkilerindeki son gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, IGAD liderlerini, iki kardeş ülke arasındaki durumun barışçıl ve dostça çözümüne katkıda bulunmak için işbirliği yapmaya çağırdı.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın Somaliland'la anlaşması üzerine bu ülkedeki büyükelçisini dün geri çekmişti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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