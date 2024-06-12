İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı İlk Mezunlarını Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ AŞ'nin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrencilere dönük eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluşan 'İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı', ilk mezunlarını verdi.

12.06.2024 12:05
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ AŞ'nin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrencilere dönük eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluşan "İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı", ilk mezunlarını verdi.

Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile İGDAŞ'ın teknik personel ihtiyacını, doğru eğitim görmüş genç meslek liseliler üzerinden sağlamak ve liselerdeki eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği temelinde, öğrencilere destek olmayı hedefleyen program ile yüzlerce öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programın ilk iki etabını tamamlayan öğrenciler arasından seçilen 36 öğrenci, İGDAŞ'ta staj yapma hakkı kazanmıştı. Stajlarını başarılıyla tamamlayan öğrenciler, Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'ndan mezun oldular.

10 öğrenci İGDAŞ'TA işe başlayacak

Aylarca süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonuncu fazı olan "İstihdam" fazı gereği, teorik ve uygulamalı son sınavlarına da giren öğrenciler arasından 10'u, tüm süreç boyunca topladıkları puanlara göre İGDAŞ'ta işe alınacak. Mezuniyet töreninde konuşan İGDAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özel, İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'nın okul idareleriyle yapılan 5 yıllık protokoller üzerinden devam ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar sizlerden yansıyan öğrenme merakı sayesinde gelişen heyecan ve etkileşim ile görüyoruz ki bu program, gerek mevcut eğitim sisteminde gerek sektörde gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyemiz nezdinde gelecek kuşaklara da aktarılabilecek örnek bir model oluşturdu. Eğitim sisteminde ve sektörel gelişimlerde, bir ışık ve yeni bir rota olarak bu programın açtığı yolun, başka nasıl-nerelerde gelişebileceğini, zaman içinde çoğalan örnekleriyle görebileceğimize de eminiz. Kariyerinizin ilk adımlarını, böyle özel bir program üzerinden İGDAŞ'ta atmanız, sadece bizim için değil, tüm sektörde ve ilgili her platformda, daima sizi bir adım öne taşıyacaktır."

İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerine uygulamalı ve teorik eğitimler vermeye, yeni eğitim dönemi ile yeniden başlayacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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