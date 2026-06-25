İGDAŞ'ın Altın Bilezik Programı 3. Dönem Mezunlarını Verdi

(İSTANBUL) - İGDAŞ'ın gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, üçüncü dönem mezunlarını verdi. Eğitim ve staj sürecini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan gençler, İGDAŞ bünyesinde çalışma hayatına ilk adımlarını atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki İGDAŞ, 2023 yılında başlattığı Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile genç istihdamını desteklemeye ve doğal gaz sektörüne nitelikli teknik insan kaynağı yaratmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncü dönemini hayata geçiren program; 6 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim, staj ve istihdam imkanı sunuyor.

Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'nın başlangıcından bu yana 681 öğrenci eğitimlerden, 89 öğrenci staj programından yararlandı, 28 genç ise İGDAŞ bünyesinde teknik personel olarak istihdam edildi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan programın üçüncü dönemine 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenim gören 215 öğrenci eğitimlere katılırken, 12'nci sınıfta bulunan 33 öğrenciye İGDAŞ bünyesinde staj imkanı sağlandı.

Mezunlara katılım belgeleri düzenlenen törenin ardından İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin ve kurum yöneticileri tarafından takdim edildi. Staj süreçlerini geride bırakan öğrencilerin mezuniyet coşkusuna, arkadaşları, eğitmenleri ve aileleri dahil oldu.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende programla ilgili görüşlerini paylaşan İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, "Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onların bilgi ve yeteneklerini doğru fırsatlarla buluşturmanın ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile gençlerimizin eğitim hayatından çalışma hayatına daha güçlü adımlarla geçmelerine destek oluyoruz. Üç yıldır sürdürdüğümüz program kapsamında, yüzlerce öğrencimizi eğitimlerle buluştururken, staj ve istihdam imkanlarıyla meslek hayatlarına katkı sunduk. Bugün mezun olan gençlerimizin yarının başarılı çalışanları, uzmanları ve yöneticileri olarak ülkemize değer katacaklarına yürekten inanıyorum. İGDAŞ olarak gençlerimizin yanında olmaya, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İGDAŞ'TAN MESLEK VE TEKNİK LİSELİLERE İŞ FIRSATI

Altın Bilezik Programı sayesinde gençler yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör içerisinde güvenli bir kariyer yolculuğuna da ilk adımlarını atıyor. Sınav sonuçları, staj performansları ile eğitmenlerin değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan öğrenciler bu yıl da İGDAŞ bünyesinde istihdam edilecek. Bugüne kadar, programın etkisiyle teknik eğitime yönelen gençlerin mesleklerine olan ilgisi artarken sektörün geleceğine önemli katkılar sağlandı.