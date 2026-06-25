İGDAŞ'ın Altın Bilezik Programı 3. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İGDAŞ'ın Altın Bilezik Programı 3. Dönem Mezunlarını Verdi

25.06.2026 12:33  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGDAŞ’ın gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, üçüncü dönem mezunlarını verdi. Eğitim ve staj sürecini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan gençler, İGDAŞ bünyesinde çalışma hayatına ilk adımlarını atacak.

(İSTANBUL) - İGDAŞ'ın gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, üçüncü dönem mezunlarını verdi. Eğitim ve staj sürecini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan gençler, İGDAŞ bünyesinde çalışma hayatına ilk adımlarını atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki İGDAŞ, 2023 yılında başlattığı Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile genç istihdamını desteklemeye ve doğal gaz sektörüne nitelikli teknik insan kaynağı yaratmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncü dönemini hayata geçiren program; 6 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim, staj ve istihdam imkanı sunuyor.

Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'nın başlangıcından bu yana 681 öğrenci eğitimlerden, 89 öğrenci staj programından yararlandı, 28 genç ise İGDAŞ bünyesinde teknik personel olarak istihdam edildi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan programın üçüncü dönemine 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenim gören 215 öğrenci eğitimlere katılırken, 12'nci sınıfta bulunan 33 öğrenciye İGDAŞ bünyesinde staj imkanı sağlandı.

Mezunlara katılım belgeleri düzenlenen törenin ardından İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin ve kurum yöneticileri tarafından takdim edildi. Staj süreçlerini geride bırakan öğrencilerin mezuniyet coşkusuna, arkadaşları, eğitmenleri ve aileleri dahil oldu.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende programla ilgili görüşlerini paylaşan İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, "Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onların bilgi ve yeteneklerini doğru fırsatlarla buluşturmanın ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile gençlerimizin eğitim hayatından çalışma hayatına daha güçlü adımlarla geçmelerine destek oluyoruz. Üç yıldır sürdürdüğümüz program kapsamında, yüzlerce öğrencimizi eğitimlerle buluştururken, staj ve istihdam imkanlarıyla meslek hayatlarına katkı sunduk. Bugün mezun olan gençlerimizin yarının başarılı çalışanları, uzmanları ve yöneticileri olarak ülkemize değer katacaklarına yürekten inanıyorum. İGDAŞ olarak gençlerimizin yanında olmaya, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İGDAŞ'TAN MESLEK VE TEKNİK LİSELİLERE İŞ FIRSATI

Altın Bilezik Programı sayesinde gençler yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör içerisinde güvenli bir kariyer yolculuğuna da ilk adımlarını atıyor. Sınav sonuçları, staj performansları ile eğitmenlerin değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan öğrenciler bu yıl da İGDAŞ bünyesinde istihdam edilecek. Bugüne kadar, programın etkisiyle teknik eğitime yönelen gençlerin mesleklerine olan ilgisi artarken sektörün geleceğine önemli katkılar sağlandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Gaz Dağıtım, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGDAŞ'ın Altın Bilezik Programı 3. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:32
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de en çok ölümün olduğu ilimiz
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 12:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: İGDAŞ'ın Altın Bilezik Programı 3. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.