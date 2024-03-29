İGDAŞ Şoförleri İmamoğlu ve Özmen\'e Destek Açıkladı

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İGDAŞ Şoförleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve İGDAŞ Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Dr. Mithat Bülent Özmen'e desteklerini açıkladı.

İGDAŞ Şoförleri'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Müdürleri CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Mithat Bülent Özmen'e destek geldi. İGDAŞ şoförlerinden Umut Işık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır Albayrak ve Şirketlerinden tazminat ve haklarını alamayan mağdur emekçilerdik. Bizlere, çocuklarımıza, ailelerimize bayramdan önce bayramı yaşatan, yönetime geldiklerinde 'merak etmeyin, bu kanayan yaranızı iyileştireceğiz, çözeceğiz' diyerek verdikleri sözü yerine getiren, bizleri işten çıkartmadan tüm haklarımızı veren İsranbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İGDAŞ Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen'e, ailelerimiz ve kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. İGDAŞ'ta çalışan emekçi arkadaşlarımızla birlikte CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in yanındayız."