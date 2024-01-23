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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başsavcı Başaran, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 16:29,
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Başaran, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafına oy veren Başaran, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" karesini seçti.

Başaran, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı", "spor" kategorisinde de David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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