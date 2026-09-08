Iğdır'da 11 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı - Son Dakika
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Iğdır'da 11 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır\'da 11 yıl önce terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı
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Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

Şehit düşen polisler için Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehitlerin hayrına ikramda bulundu. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Anma programı, patlamanın yaşandığı yerde yapılan Dilucu Şehitleri Anıtı'nda devam etti.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşların katılımıyla yapılan programda şehitlerin isimleri okundu.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, burada yaptığı konuşmada, "2015 yılında üzerinde bulunduğumuz tam bu noktada gerçekleştirilen kalleşçe saldırı sonucunda 13 vatan evladımızı, 13 canımızı toprağa verdik. Onlar vatan, millet ve ay yıldızlı bayrak uğruna can vererek en yüce makam olan şehadet makamına eriştiler." dedi.

Dilucu şehitlerinin her türlü hainlikle mücadelede rehber olduklarını belirten Turgay, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin bu emsalsiz fedakarlıkları, bu topraklarda özgürce nefes alabilmemizin en büyük teminatı olurken bizlere de ülkemizin her karış toprağında hainlerle, suç örgütleriyle, suçlularla mücadelede sarsılmaz bir rehber olmuşlardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki devletimize ve milletimize karşı girişilecek her türlü hainlikle mücadelemizi son nefesimize kadar durmaksızın devam ettireceğimizi bu mekandan bir kez daha haykırmış olalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da 11 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 11 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı - Son Dakika
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