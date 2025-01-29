Iğdır\'da 15 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde yasa dışı göçle ilgili çalışma yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan 15 Afganistan uyruklu, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktukları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
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