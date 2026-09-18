Iğdır'da 24 haftalık 720 gramlık kız bebek ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 24 haftalık ve 720 gram doğan bebekte solunum sıkıntısı görülünce ambulans helikopterle Erzurum'a sevkine karar verildi. Kuvöze konulan kız bebek, Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Iğdır'da 720 gram doğan ve solunum sıkıntısı çeken bebek, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.
Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesinde 24 haftalık, 720 gram doğan bebeğin solunum sıkıntısı çekmesi üzerine ambulans helikopterle Erzurum'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine kuvöze konulan kız bebek, Erzurum'dan yönlendirilen ambulans helikoptere alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen bebek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?