Iğdır'da 4 Gün Gösteri Yürüyüşü ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 4 Gün Gösteri Yürüyüşü ve Etkinlikler Yasaklandı

Iğdır Valiliği, eylemlerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı, gerekçe güvenlik tedbirleri.

10.10.2024 15:48
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Iğdır Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır ili coğrafi sınırları içerisinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 10 Ekim 2024 günü saat 06: 00'dan 14 Ekim 2024 günü saat 23: 59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da 4 Gün Gösteri Yürüyüşü ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika

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