Iğdır'da Aileler Arasındaki Husumet Son Buldu

Iğdır'da Aileler Arasındaki Husumet Son Buldu
11.02.2026 20:42
Iğdır'da 2 yıl süren aile husumeti, Vali Taşolar'ın katılımıyla yapılan barış programıyla sona erdi.

Iğdır'da bazı aileler arasında 2 yıldır süren husumet, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın katılımıyla yapılan programla sonlandırıldı.

Aralık ilçesinde yaşayan Aktaş ve Karapınar aileleri arasında yaklaşık 2 yıl önce yaylada kavga çıktı.

Çıkan kavganın Iğdır kent merkezi ve Aralık ilçesinde devam etmesiyle olaya Figan ve Çakmaz aileleri de dahil oldu.

Zaman zaman kavga ve tartışmaların yaşanmasıyla Aktaş ve Figan aileleri ile Karapınar ve Çakmaz aileleri arasında husumet oluştu.

Farklı zamanlarda kavga ve tartışmalar halinde süren husumetin sonlandırılması için Aralık Kaymakamlığı ve kanaat önderlerince girişimlerde bulunuldu.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile kanaat önderlerinden Mücahit Özden Hun'un öncülüğünde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar ve husumetli ailelerin büyüklerinin katılımıyla Aralık ilçesinde gerçekleştirilen barış töreninde taraflar bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini beyan ederek, bir daha aralarında husumet yaşanmayacağına dair söz verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Fırat, Güvenlik, Güncel, Iğdır, Son Dakika

