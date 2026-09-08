Iğdır'da Alican Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik yol genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Iğdır'da Alican Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik yol genişletme çalışmaları sürüyor

Iğdır\'da Alican Gümrük Kapısı\'nda 7 kilometrelik yol genişletme çalışmaları sürüyor
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında Iğdır'daki Alican Gümrük Kapısı'nda çalışmalar hızlandı.

TÜRKİYE'den Ermenistan'a açılacak olan Alican Gümrük Kapısı'nda çalışmalar sürüyor. İş makineleriyle 7 kilometrelik yol genişletilirken, ayrıca otopark ve TIR parkı için de proje hazırlanıyor. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, "Kapının açılacak olması ticari, kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik anlamda bölgeye katkı sunacak" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle birlikte Iğdır'daki Alican Gümrük Kapısı'nda çalışmalar hız kazandı. 1952 yılından beri kapalı olan Alican Sınır Kapısı'nda 7 kilometrelik yol genişletilirken, otopark ve TIR parkı için proje hazırlanıyor. Karayolları ekipleri tarafından Havaalanı Kavşağı'na, Alican Sınır Kapısı'nın yönünü gösteren yeni tabelalar yerleştirildi. Kavşakta yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, farklı güzergahlara yönelik yönlendirme tabelaları da asıldı.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısının açılmasının kent ve bölge açısından olumlu bir hava oluşturduğunu belirten Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, kapının açılacak olmasının ticari, kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik anlamda bölgeye katkı sunacağını söyledi.

7 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI

Sınır kapısının açılmasıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Arslan, mevcut altyapının geliştirilmesi için de çalışmalar yapıldığını ifade etti. Kapının açılması için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Arslan, "Şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 7 kilometrelik bir yol çalışması devam ediyor. Dolgu, genişletme, otopark ve TIR parkı projelerinin hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Akabinde halen aramızda olan bir sınır köprümüz var. Bu köprünün de iyileştirilmesi ve genişletilmesi konusunda çalışma var" diye konuştu.

TİCARİ KOD VERİLDİ

Sınır kapısında ticaret için kod verildiğini de belirten Arslan, ilerleyen yıllarda ihracat ve ticarete yönelik olarak da kullanılmasının beklendiğini söyledi. İhracatçılar açısından önemli bir gelişme yaşandığını kaydeden Arslan, "Ticari kod verildi. Eskiden Gürcistan ve İran üzerinden yapılan ihracatlar artık direkt buradan ihracat beyannamesi açılıp ticari kodla ihracatçılarımız ihracatını yapabiliyor. Kapının açılacak olması bu bölgede müspet bir havanın esmesine sebep oldu. Hem ticari hem kültürel, sosyal, turizm, ekonomik anlamda da bölgeye katkı sunacağı belli" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın sona ermesinin ardından sınır kapısının açılması yönündeki süreci benimsediklerini söyleyen Arslan, Türkiye'nin dış politikasına destek verdiklerini belirtti. Arslan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın bitmesiyle kapının açılmasını artık benimsiyoruz. Dışişlerimizin yürüttüğü politikayı benimsiyoruz. Takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte kapının açılmasıyla ticari anlamda, turizm ve kültürel sosyal anlamda önem kazanacağı bellidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Alican Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik yol genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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