Iğdır\'da Kerbela şehitleri anıldı

IĞDIR'da muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla Kerbela şehitleri anıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin 1387'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe; Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Melih Dede, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Vekili Piyade Kıdemli Albay Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, Caferi din adamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda buluşan kalabalık grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mersiye, ilahi ve sinezen eşliğinde matem tutuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kerbela'yı anlatan şiirler okundu. İl Müftüsü Demirel, Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Ulusöz ve AK Parti Iğdır Milletvekili Alagöz yaptıkları konuşmalarda birlik, beraberlik ve Kerbela'nın insanlığa bıraktığı mesajlara vurgu yaptı. Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Kızılayı tarafından kurulan stantta çok sayıda kişi, kan bağışında bulundu. Program, edilen duaların ardından sona erdi.