Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada - Son Dakika
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Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

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Iğdır'da bir ayakkabı mağazasında çıkan tartışmanın ardından 7 kişilik grubun muşta ve kesici aletlerle saldırdığı genç, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı genç ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Iğdır'da bir ayakkabı mağazasında gençler arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabı mağazasına gelen gençler arasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

MAĞAZADAN ÇIKARIP SALDIRDILAR

7 kişilik grubun, mağazanın dışına çıkardığı gence muşta ve kesici aletlerle saldırdığı öne sürüldü. Saldırıya uğrayan genç, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada
Kaynak: DHA
Devlet HastanesiCep TelefonuGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelPolisIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada - Son Dakika
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