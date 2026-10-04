Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

Iğdır'da bir ayakkabı mağazasında gençler arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabı mağazasına gelen gençler arasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

MAĞAZADAN ÇIKARIP SALDIRDILAR

7 kişilik grubun, mağazanın dışına çıkardığı gence muşta ve kesici aletlerle saldırdığı öne sürüldü. Saldırıya uğrayan genç, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.