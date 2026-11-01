Iğdır'da bu yıl Karasu Sulak Alanı'nda 6 gri başlı saz horozu tespit edildi

Genellikle Güney Asya'da yaşayan gri başlı saz horozuna (porphyrio poliocephalus), Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu Sulak Alanı ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın içindeki sulak alanlar, yerli ve göçmen birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar bölgede yapılan çalışmalarda 210'un üzerinde yerli ve göçmen türün bu alanda yaşadığı belirlendi. Alanda yaşayanlar arasında, rengiyle en ilgi çeken türlerden biri de gri başlı saz horozu.

Adını gri renkli kafasından ve sulak alanlardan alan, yelvegiller familyasından gösterişli, göz alıcı ve iri bir su kuşu olan saz horozu, çok nadir görülebilen türler arasında yer alıyor.

Boyu 40-50 santimetre olan, kanat açıklığı ise 90-100 santimetreye kadar ulaşabilen saz horozundan, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı'nda, Iğdır Üniversitesi akademisyenlerince yapılan çalışmada bu yıl 6 birey kayda alındı.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ilk kez 2022'de gözlemlenen, genelde Hindistan ve civarında yaşadığı bilinen saz horozu, Türkiye'de Iğdır'ın yanı sıra bazı bölgelerde görülebiliyor.

"Bu türü son çalışmamızda alanda tespit ettik"

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Doç. Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, bölgenin kuş çeşitliliğine dair bilgi verdi.

Bölgedeki sulak alanların kuş açısından son derece zengin olduğunu belirten Çelik, "Ağrı Dağı Milli Parkı, Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Her yıl yerli ve göçmen birçok kuş türü Ağrı Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etmekte. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 210'un üzerinde kuş türü tespit ettik." dedi.

Sonbahar göçü çalışmalarında gri başlı saz horozunun Karasu Sulak Alanı'nda tespit edildiğini aktaran Çelik, "Gri başlı saz horozu ender görülen bir tür. Özellikle Türkiye'de yayılışına baktığımızda Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Aras Havzası'nda da yayılış göstermekte. Aynı zamanda küresel ölçekteki yayılıma bakacak olursak tür Güney Asya, Hindistan, Kamboçya, Vietnam'ı sıklıkla ziyaret etmekte. Bu tür ülkemiz için ender görülen bir tür." diye konuştu.

"Kuş gözlemcilerini alana davet ediyorum"

Kuşun nadir görülmesi ve fiziksel özellikleri nedeniyle doğaseverlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Çelik, şunları söyledi:

"Ender görülen bir kuş türü olduğu için özellikle kuş gözlemcilerini kuşu gözlemlemek için buraya davet ediyorum çünkü Ağrı Dağı Milli Parkı bu anlamda çok önemli bir noktada. Türün de bu alanı ziyaret etmesi önemli bir kayıt bizim için. Dolayısıyla buradan kuş gözlemcilerini alana davet ediyorum."