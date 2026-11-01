Iğdır'da bu yıl Karasu Sulak Alanı'nda 6 gri başlı saz horozu tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da bu yıl Karasu Sulak Alanı'nda 6 gri başlı saz horozu tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelde Güney Asya'da yaşayan gri başlı saz horozundan, Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda bu yıl 6 birey kayda alındı. KUŞMER Müdürü Doç. Dr. Emrah Çelik, alanda 210'un üzerinde kuş türü tespit edildiğini belirterek kuş gözlemcilerini davet etti.

Genellikle Güney Asya'da yaşayan gri başlı saz horozuna (porphyrio poliocephalus), Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu Sulak Alanı ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın içindeki sulak alanlar, yerli ve göçmen birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar bölgede yapılan çalışmalarda 210'un üzerinde yerli ve göçmen türün bu alanda yaşadığı belirlendi. Alanda yaşayanlar arasında, rengiyle en ilgi çeken türlerden biri de gri başlı saz horozu.

Adını gri renkli kafasından ve sulak alanlardan alan, yelvegiller familyasından gösterişli, göz alıcı ve iri bir su kuşu olan saz horozu, çok nadir görülebilen türler arasında yer alıyor.

Boyu 40-50 santimetre olan, kanat açıklığı ise 90-100 santimetreye kadar ulaşabilen saz horozundan, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı'nda, Iğdır Üniversitesi akademisyenlerince yapılan çalışmada bu yıl 6 birey kayda alındı.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ilk kez 2022'de gözlemlenen, genelde Hindistan ve civarında yaşadığı bilinen saz horozu, Türkiye'de Iğdır'ın yanı sıra bazı bölgelerde görülebiliyor.

"Bu türü son çalışmamızda alanda tespit ettik"

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Doç. Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, bölgenin kuş çeşitliliğine dair bilgi verdi.

Bölgedeki sulak alanların kuş açısından son derece zengin olduğunu belirten Çelik, "Ağrı Dağı Milli Parkı, Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Her yıl yerli ve göçmen birçok kuş türü Ağrı Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etmekte. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 210'un üzerinde kuş türü tespit ettik." dedi.

Sonbahar göçü çalışmalarında gri başlı saz horozunun Karasu Sulak Alanı'nda tespit edildiğini aktaran Çelik, "Gri başlı saz horozu ender görülen bir tür. Özellikle Türkiye'de yayılışına baktığımızda Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Aras Havzası'nda da yayılış göstermekte. Aynı zamanda küresel ölçekteki yayılıma bakacak olursak tür Güney Asya, Hindistan, Kamboçya, Vietnam'ı sıklıkla ziyaret etmekte. Bu tür ülkemiz için ender görülen bir tür." diye konuştu.

"Kuş gözlemcilerini alana davet ediyorum"

Kuşun nadir görülmesi ve fiziksel özellikleri nedeniyle doğaseverlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Çelik, şunları söyledi:

"Ender görülen bir kuş türü olduğu için özellikle kuş gözlemcilerini kuşu gözlemlemek için buraya davet ediyorum çünkü Ağrı Dağı Milli Parkı bu anlamda çok önemli bir noktada. Türün de bu alanı ziyaret etmesi önemli bir kayıt bizim için. Dolayısıyla buradan kuş gözlemcilerini alana davet ediyorum."

Kaynak: AA
Güney AsyaGüncelIğdırYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İstanbul Maratonu’nun şampiyonları belli oldu Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:03:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Iğdır'da bu yıl Karasu Sulak Alanı'nda 6 gri başlı saz horozu tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android