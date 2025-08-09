Iğdır'da Dana Kurtarıldı

Iğdır'da sulama kanalına düşen dana, köylüler tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çalpala köyünde Serkan Karabuğa'ya ait bir dana, köy içerisinden geçen sulama kanalına düştü.

Dananın suda çırpındığını gören vatandaşlar, bölgede çalışma yapan kepçe operatörü Mehmet Karadağ'dan yardım istedi.

Kepçe kullanılarak sarkıtılan halatın kanala inen vatandaşlarca hayvana bağlanmasıyla dana sudan çıkarıldı.

Hayvanın sahibi Karabuğa, "Köylülerden ve kepçe operatörü Mehmet Karadağ'dan Allah razı olsun. Onlar olmasa hayvanı kaybedecektik." dedi.