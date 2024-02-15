Iğdır'da ehliyet sınavı operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da ehliyet sınavı operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Iğdır\'da ehliyet sınavı operasyonu: 3 zanlıdan 1\'i tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen ehliyet sınavında kopya çeken kişilere yönelik yapılan operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan aramada, cep telefonları, kulak içi mikrofon, iletişim cihazı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.02.2024 11:56
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Iğdır'da düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yapılan ehliyet sınavında kopya çeken kişilere ve bunlara yardımcı olanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında sınava girenler ile dışarıda bekleyen kişilerin üzerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, kulak içi mikrofon, kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, SIM kart ve pil bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da ehliyet sınavı operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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