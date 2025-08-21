Iğdır'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyonla Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Iğdır'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyonla Gösterildi

Iğdır\'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyonla Gösterildi
21.08.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, simülasyon aracıyla emniyet kemerinin hayati önemini Iğdır'da vatandaşlara gösterdi.

Iğdır'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Erzincan İl Jandarma Komutanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, simülasyon aracına bindirdikleri vatandaşlara, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vatandaşlar, simülasyon aracında ilerlerken kaza yapmanın ve araçla takla atmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atakan Demirci, AA muhabirine, simülasyon aracından elde ettiği deneyimle emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını belirterek, "Bütün şoför ve yolcularımızın emniyet kemerinin her zaman bağlı olmasını isteriz. Can güvenliği için olması gereken de budur. Araçta arabanın kaza yaptığı anda kemerle güvende olduğunu hemen hissettim." dedi.

Sürücü kursu işletmecisi Barış Özden ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, simülasyon ile kemer takmanın ne denli önemli olduğunu anladığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kemer, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyonla Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:50:22. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyonla Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.