Iğdır'da Hz. Hüseyin'i Anma ve Matem Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır'da Hz. Hüseyin'i Anma ve Matem Programı Düzenlendi

Iğdır'da muharrem ayı aşura etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Hz. Hüseyin'i anma ve matem' programı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa katılanlar, Hz. Hüseyin ve Kerbela kurbanları için gözyaşı dökerek İsrail'i lanetledi.

30.07.2024 01:03
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Iğdır'da, muharrem ayı aşura etkinlikleri kapsamında "Hz. Hüseyin'i anma ve matem" programı düzenlendi.

Iğdır Ehli Beyt Alimleri Derneğince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program açılışında konuşan Ehl-i Beyt Alimleri Onursal Başkanı Veli Beder, Hz. Hüseyin aşıklarının aşura matemini gerçekleştirmek için hazır bulunduklarını belirterek, "Bugün Ehli Beyt dostları burada, Ehli Beyt dostluğu Allah'ın kitabına, emirlerine itaat demektir. Allah bu emaneti bizlere ölene kadar nasip eylesin. Allah güzel vatanımızı, memleketimizi, Ay yıldızlı bayrağımızı, bizler için gecesini gündüzüne katıp dağlarda taşlarda canlarını feda eden güvenlik güçlerimizi yerin ve göğün belasından korusun." diye konuştu.

Ehli Beyt Alimleri Derneği hocalarından Musa Ada da Hz. Peygamberin "Başınızı yastığa koyduğunuz zaman Müslüman kardeşlerinizi düşünün" sözlerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"La İlahe İllallah diyorsak o zaman hep beraber İsrail'e lanet okuyalım, Müslüman kardeşlerimize, o direnen Hamas'a, direnen Gazze'ye selam gönderelim inşallah, hep beraber kahrolsun İsrail diyelim."

Konuşmaların ardından İranlı Meddah Mehdi Resuli tarafından okunan mersiyeler eşliğinde buradaki kalabalık, sineler vurarak Hz. Hüseyin ve Kerbela kurbanları için gözyaşı döktü, İsrail'i lanetledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Hz. Hüseyin'i Anma ve Matem Programı Düzenlendi - Son Dakika

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