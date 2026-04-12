Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da İran'a Destek Konvoyu Düzenlendi

12.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Ehlibeyt Alimler Derneği, İran'a destek için 500 araçlık konvoy oluşturdu.

IĞDIR'da Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından, İran'a destek için yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi. Vatandaşlar araçlarında Netenyahu ve Trump'un temsili tabutlarını taşıdı. Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde yapılan mitingde ABD ve İsrail'e tepki gösteren yüzlerce vatandaş, İran'a destek verdi.

Iğdır'da 'zalimin karşısındayız' temasıyla Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde bir araya gelen gönüllüler, yaklaşık 500 araçlık bir konvoy oluşturup İran'a destek verdi. Iğdır'da cadde ve sokaklarda Türk, İran bayraklarıyla tur atan vatandaşlar, araçlarının üzerine Netenyahu ile Trump'un resimlerinin bulunduğu tabutları taşıdı. Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, şehir merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı.

Ehlibeyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, amaçlarının İran ve Lübnan'a desteklerini somut şekilde göstermek olduğunu belirtti. Beder, mazlum halklarla dayanışma mesajı verdi. Türkiye Direniş Cephesi Başkanı Nurettin Şirin de İslam dünyasına birlik çağrısında bulunarak ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

DESTEK İÇİN İRAN'A GİDECEKLER

Iğdır'da düzenlenen konvoy ve mitingin ardından 72 kişilik heyet destek için karayoluyla İran'a hareket etti. Iğdır heyetinin başta Tahran olmak üzere çeşitli şehirlerde temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Iğdır, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:05:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.