Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla akaryakıt sokarak satışa sunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Türkiye- Nahçıvan sınırında bulunan Aralık ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 150 litre akaryakıt ve aktarma pompaları ele geçirildi.
Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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