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Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Iğdır merkezde dünden beri etkili olan kar yağışı devam ederken 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Iğdır-Ağrı kara yolunda da aksamalar yaşanırken çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Iğdır\'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
25.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:36
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Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır merkezde dünden beri etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır şehir merkezinde dün öğle saatlerinde etkili olan karla karışık sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Iğdır'da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Iğdır- Ağrı kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanırken Iğdır çıkışında bulunan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği için tır garajlarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Iğdırlı esnaf Fırat Savaş yağan karın kendileri için bir sürpriz olduğunu belirterek; "Aylardır biz bu karın yağmasını bekliyorduk. Iğdır ovası için, tarım için güzel olacağını ummuyoruz. Iğdır'da neredeyse yıllardır böyle bir kar yağışı görmedik" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklendiğini bildirdi. Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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