Iğdır\'da Kardeş Eşlerine Silahlı Saldırı

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.