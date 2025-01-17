Iğdır'da Karne Heyecanı

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Iğdır'da 48 bin 735 öğrenci karne heyecanı yaşadı

IĞDIR - Iğdır'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 48 bin 735 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler için son ders zili, 15 günlük yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretime yarıyıl tatili arası vermek üzere bugün karnelerine kavuştu. Iğdır'da da 3 bin 144 sınıfta 48 bin 735 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Hürriyet Ortaokulunda gerçekleştirilen törene katılan Vali Ercan Turan ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Karnelerini Vali Turan ve Başsavcı Dede'nin elinden alan öğrencilere, kitap ve çikolata hediye edildi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Turan, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek; "Başımızın tacı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin sayesinde inşallah biz Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Buradaki çocuklarımıza milli ve manevi değerlerini aşılayan ve pozitif bilimlerde ileriye taşıma noktasında gayret gösteren sevgili öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Heyecanları, motivasyonları çok yüksek. A protokolü olarak geldik. Çocuklarımıza karnelerimizi dağıttık. İnşallah biz Iğdır'ın başarılı olması için gece gündüz çalışıyoruz. Hep fırsatta ödüller veriyoruz. Ödüllü yarışmalar yapıyoruz. Özellikle kitap okumayı teşvik ediyor, Iğdır okuyor, yükseliyor kampanyası çerçevesinde hem kitaplar dağıtıyoruz, hem de çocuklarımızın okumasını teşvik ediyoruz. Biz okuyanla okumayanın bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını biliyoruz. Dünyanın geldiği şu noktada ancak bilenler, bilgiye hakim olanlar ve ahlaklı ve erdemli olanlar zaferi kazanır. Bu noktada bunu sağlayan milli eğitim camiamıza canı gönülden teşekkür ediyor bunu destekleyen velilerimizin de gerçekten baş tacıdır onlar. Velilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Eğitim öğretim dönemimizin ilk dönemini böylece hayırla kapattık" dedi.