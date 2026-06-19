Iğdır'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı

Iğdır\'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı
19.06.2026 10:00
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Iğdır'da Caferi vatandaşlar için 2 ay sürecek yas dönemi başladı. Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi, Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini ağıtlarla andı. Kent genelindeki 100 Caferi camisinde yas programları düzenlenirken, şehir merkezinde matem atmosferi oluştu.

IĞDIR'da yaşayan Caferi vatandaşlar için 2 ay sürecek yas dönemi başladı. Iğdır'da kent meydanını dolduran yüzlerce kişi, Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ile Kerbela şehitlerini yaktıkları ağıtlarla andı.

Iğdır'da muharrem ayının başlaması ile çeşitli matem programları düzenleniyor. Kent genelindeki yaklaşık 100 Caferi camisinde yas programları sürürken, şehir merkezi de matem atmosferine büründü. Şehir merkezine asılan pankartta, 'Iğdır, Sünni-Şia İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor' ifadeleri yer aldı. Diğer yandan kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindekileri ağıtlar yakarak andı.

Kaynak: DHA

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