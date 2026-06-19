Iğdır\'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı

IĞDIR'da yaşayan Caferi vatandaşlar için 2 ay sürecek yas dönemi başladı. Iğdır 'da kent meydanını dolduran yüzlerce kişi, Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ile Kerbela şehitlerini yaktıkları ağıtlarla andı.

Iğdır'da muharrem ayının başlaması ile çeşitli matem programları düzenleniyor. Kent genelindeki yaklaşık 100 Caferi camisinde yas programları sürürken, şehir merkezi de matem atmosferine büründü. Şehir merkezine asılan pankartta, 'Iğdır, Sünni-Şia İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor' ifadeleri yer aldı. Diğer yandan kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindekileri ağıtlar yakarak andı.