Iğdır'da muharrem ayının başlaması ile çeşitli matem programları düzenleniyor. Kent genelindeki yaklaşık 100 Caferi camisinde yas programları sürürken, şehir merkezi de matem atmosferine büründü. Şehir merkezine asılan pankartta, 'Iğdır, Sünni-Şia İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor' ifadeleri yer aldı. Diğer yandan kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindekileri ağıtlar yakarak andı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı - Son Dakika
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