Iğdır\'da Nadir Kara Akbaba Görüntülendi

27.03.2026 10:39
Iğdır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, Karasu Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Coğrafi şartları ve iklim koşulları nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Iğdır, kuşların da önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listesinde "tehdide yakın" kategorisinde bulunan kara akbaba da (Aegypius monachus) Iğdır'da nadir görülebilen kuşlar arasında bulunuyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabilen kara akbaba, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kayıt altına alındı.

Alanda şu ana kadar kayda alınan 209 kuş türünden biri olan kara akbaba, doğal ortamında Anadolu Ajansı ekibince 2 birey halinde görüntülendi.

Kaynak: AA

Kara Akbaba, Nadir Kuş, Güncel, Karasu, Iğdır, Çevre, Doğa

Advertisement
