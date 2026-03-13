Iğdır'da Ölüler Bayramı Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
Iğdır'da Ölüler Bayramı Geleneği Yaşatılıyor

13.03.2026 11:48
Iğdır'da, nevruz öncesi asırlık 'ölüler bayramı' geleneği kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı.

IĞDIR'da, Nevruz Bayramı öncesinde, asırlardır sürdürülen 'ölüler bayramı' geleneği yaşatılıyor. Melekli beldesinde yaşayanlar asırlık gelenek için sabah erken saatlerde mezarlığa gitti. Mezarları ziyaret eden vatandaşlar, dualar okudu.

Kentte Nevruz Bayramı öncesinde asırlardır sürdürülen 'ölüler bayramı' geleneği bu yıl da gerçekleştiriliyor. Yörede nevruzdan önceki son çarşambadan sonra düzenlenen etkinlikten birkaç gün önce de vatandaşlar mezarlıkları ziyaret edip, bakım ve temizlik yapıyor. Mezarlardaki onarımlar tamamlanıyor, bayram günü dikilmek üzere yeni fidanların yerleri hazırlanıyor ve mezarlıkların çevre temizliği yapılıyor. Belirlenen günde yöre halkı mezarlık kapısında bir araya geliyor. Aksakallar ve din alimlerinin öncülüğünde özellikle yakın zamanda hayatını kaybeden kişilerin isimleri anılıyor. Okunan duaların ardından vatandaşlar kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

HATIRALAR YAŞATILIYOR

Yöresel inanışa göre nevruz öncesi aynı gün aile fertlerinin mezar başında toplanması, ölen yakınların ruhlarının huzur bulmasını sağlıyor. Bu ziyaretler hem ölenlerin hatırasını yaşatmak hem de yaşayanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Mezarlığa gelen aileler önce kendi yakınlarının mezarları başında toplanıyor. Mezar taşları temizlenip yıkanıyor, çiçekler dikiliyor ve dualar okunuyor. Evlerde hazırlanan helva, kavut ve semeni tatlıları, şekerleme ve 'Yeddi Levin' payı (Yedi çeşit) olarak bilinen yiyecekler ise paylaşılmak üzere mezarların üzerine bırakılıyor. Vatandaşlar daha sonra da 'gor komşusu' olarak adlandırılan diğer mezarları ziyaret ediyor. Gelenek gereği kimsesiz mezarlar da unutulmuyor. Hatta küs olan kişilerin bile birbirlerinin yakınlarının mezarlarına giderek dua etmesi, geleneğin dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.

Ölüler bayramı kapsamında evlerde yeşertilen semeni de mezarlara bırakılırken, kuşlar için yem ve su konulması, mezarlıkta güler yüzlü olunması ve vefat eden kişilerin güzel sözlerinin hatırlanması önemli ritüeller arasında bulunuyor. Yöre halkı, gülümseyen bir yüzle yapılan ziyaretlerin mezarlıkta yatanların ruhlarını şad edeceğine inanıyor.

'MEZARLIKLAR TEMİZLENDİ, DUALAR OKUNDU'

Iğdır'ın Melekli beldesinde gelenek kapsamında bölge halkı da erken saatlerde Asri Mezarlık'a gitti. Mezarların temizlik ve bakımını yapanlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlık ziyaretçilerine geleneksel bir ikram olan şeker ve lokum dağıtıldı. Katılımcılar, 'ölü bayramı' ile ölen yakınlarının ruhlarını şad ettiklerini, ardından nevruzun diğer aşamalarına geçeceklerini belirtti.

Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, asırlardır süren geleneğin önemini anlatarak, "Nevruz geleneğimizin en önemli parçalarından biri olan ölü bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşerilerimizle bir araya geldik. Melekli Belediyesi olarak mezarlıklarımızı ziyarete hazır hale getirdik ve tüm kabirlere karanfillerimizi sunduk. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

