Iğdır'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Siber Suç Operasyonu

15.05.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da nitelikli hırsızlık ve müstehcenlik suçlarından 3 şüpheli gözaltına alındı. 1'i tutuklandı.

Iğdır'da "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" ve "müstehcenlik" suçuna karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Mobil bankacılık hesapları üzerinden çok sayıda işlemle başka banka hesaplarına para transferi yapan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, diğer operasyonda, çevrimiçi müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlayarak oluşan "müstehcenlik" suçuna karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:22
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
17:10
İsrail’e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek’e 3 yıl hapis
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 19:12:09. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.