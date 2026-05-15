Iğdır'da Siber Suç Operasyonu

Iğdır'da "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" ve "müstehcenlik" suçuna karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Mobil bankacılık hesapları üzerinden çok sayıda işlemle başka banka hesaplarına para transferi yapan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, diğer operasyonda, çevrimiçi müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlayarak oluşan "müstehcenlik" suçuna karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
