Iğdır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

IĞDIR'ın iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.