Iğdır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı
Iğdır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

11.04.2026 21:09
Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

IĞDIR'ın iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kavga, Iğdır, Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
