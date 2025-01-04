Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 715 sikke ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.
???????Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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