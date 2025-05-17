IĞDIR'da caddenin karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Hanımzer Parlak (60), hayatını kaybetti.
Kaza, Evren Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanımzer Parlak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AHG 991 plakalı TIR çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Parlak'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da TIR Kazasında 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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