Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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