Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu işlediği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 29 mermi ve 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.