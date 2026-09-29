Iğdır'daki Şuşa Anaokulunda düzenlenen etkinlikte Har-ı Bülbül renklendirildi - Son Dakika
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Iğdır'daki Şuşa Anaokulunda düzenlenen etkinlikte Har-ı Bülbül renklendirildi

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Iğdır\'daki Şuşa Anaokulunda düzenlenen etkinlikte Har-ı Bülbül renklendirildi
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Iğdır'daki Şuşa Anaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Karabağ Zaferiyle özdeşleşen Har-ı Bülbül sembolünü renklendirdi. Programda Şuşa'nın kültürel önemi anlatıldı; Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu ve Iğdır Vali Yardımcısı da katıldı.

Iğdır'daki Şuşa Anaokulunda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının çocuklara aktarılması amacıyla "Har-ı Bülbül" renklendirme etkinliği düzenlendi.

Programda öğrencilere, okullarının adını taşıyan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa hakkında bilgi verildi. Şuşa'nın tarihi ve kültürel önemi anlatılırken, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferiyle özdeşleşen "Har-ı Bülbül" çiçeğinin Azerbaycan kültüründeki yeri ve taşıdığı anlam da çocukların anlayabileceği şekilde aktarıldı.

Daha sonra öğrenciler, Şuşa'nın ve vatan sevgisinin simgelerinden biri olarak kabul edilen "Har-ı Bülbül" sembolünü kendi elleriyle renklendirdi.

Etkinlikte çocukların hem "Har-ı Bülbül"ün taşıdığı anlamı öğrenmeleri hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını küçük yaşlarda tanımaları amaçlandı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Iğdır Vali Yardımcısı Ahmet Gökcecik, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ve Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu'nun da katıldığı programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatAzerbaycanKarabağKültürEğitimGüncelIğdırKarsŞuşaSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'daki Şuşa Anaokulunda düzenlenen etkinlikte Har-ı Bülbül renklendirildi - Son Dakika
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