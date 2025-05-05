Iğdır Kitap Fuarı Açıldı

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi.

Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Vali Turan, açılışta yaptığı konuşmada, Iğdır'ın insanıyla ve doğasıyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kitap fuarının detaylarına ilişkin bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Iğdır, en başta 3 ülkeye sınırı olan bir il. Müthiş bir kültürü, zenginliği var. İnşallah bu zenginliği biz bu kitap fuarı vasıtasıyla tüm Türkiye ile buluşturacağız. 7 ulusal düzeyde yazarımız onurlandırıyor, 25 yerel yazarımız var. İnşallah bu kitap fuarlarının sayesinde yazan-okuyan insanların sayısını arttırma gibi bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı 'Aile Yılı' olarak ilan etti, biz de özellikle aile konseptini önemsiyoruz."

Milletvekili ve yazar Cevizoğlu da okumanın önemine değinerek, "Hayatımız kitap fuarlarında, üniversitelerde, gazetecilikte, televizyonda geçti ama her zaman kitap fuarları bizim vazgeçilmezimiz oldu. Atatürk 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' diyordu, cumhuriyetin temeli ise okumak ve kitap. O yüzden Cumhurbaşkanımızın aile yılı ilan ettiği bu yılda kitaba verilen önem, kitapla insanları buluşturmak çok büyük değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu, açılışa gelen katılımcılarla söyleşi yapıp, soruları yanıtladı.

5-11 Mayıs tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak fuarda Cevizoğlu'nun yanı sıra Murat Yanık, Dilek Cesur, Aylin Kantoğlu, Mete Yarar, Bahar Eriş, Ahmet Turgut ve yerel yazarlar okuyucularla buluşacak.