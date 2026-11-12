Iğdır Tuzluca\'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi

Iğdır Tuzluca'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü. Üçkaya köyündeki yaklaşık 2 bin rakımdaki vadi, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarıyla dronla görüntülendi; akarsuları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi, sonbahar renklerine büründü.
Üçkaya köyünde bulunan kilometrelerce uzunluktaki vadide, sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Ağaçlar ile bitkilerin sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründüğü vadi, dronla görüntülendi.
Yaklaşık 2 bin rakımdaki vadi, akarsuları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
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